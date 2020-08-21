"Укрзализныця" в конце августа запустит пилотный проект по охране пассажирских поездов

21.08.2020 21:41

Укринформ

В конце августа десять пар пассажирских поездов АО "Укрзализныця" будет сопровождать военизированная охрана для обеспечения безопасности пассажиров.

Об этом сообщает Общественное, передает Укринформ.

"В ответе на запрос Общественного в "Укрзализныце" сообщили, что в конце августа 2020 года стартует пилотный проект по сопровождению пассажирских поездов работниками ведомственной военизированной охраны, которые будут действовать совместно с поездной бригадой в случае нарушений пассажирами правил поведения на железнодорожном транспорте", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что "Укрзализныця" неоднократно направляла письма в МВД и Нацполицию с просьбой восстановить сопровождение пассажирских поездов работниками полиции, но "ответа в течение долгого времени не получали. Поэтому это будет ведомственная военизированная охрана, конечно же, за счет "Укрзализныци". У нас есть такая, но она сопровождает грузовые поезда, а так будет сопровождать еще и пассажирские. на этом этапе мы выбирали те поезда, которые, по нашему мнению, имеют наибольший спрос, или те, где, конечно же, частые случаи", — сообщили в пресс-службе УЗ.

В УЗ напомнили, что для решения конфликтных ситуаций между пассажирами во время поездки необходимо обращаться к проводнику, который пригласит начальника поезда. В случае необходимости начальник поезда через машиниста вызовет наряд полиции на ближайшей станции остановки поезда.

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Как сообщал Укринформ, 4 августа в МВД заявили, что полиция готова охранять пассажирские железнодорожные перевозки при создании надлежащих условий бюджетного финансирования, и что порядок взаимодействия органов полиции с подразделениями АО "Укрзализныця" был утвержден совместным приказом МВД и Мининфраструктуры № 204/175 еще в марте 2020 года.

Ранее в АО "Укрзализныця" заявили, что уволят работников, из-за халатности которых мужчина проник в поезд Маруполь-Киев и избил пассажирку.

1 августа министр инфраструктуры заявил, что в поезде Мариуполь-Киев ночью мужчина избил женщину и пытался ее изнасиловать. Злоумышленника задержали.

4 августа директор по пассажирским перевозкам Укрзализныци Александр Толкачев сообщил, что мужчина, избивший пассажирку в поезде, зашел в вагон без билета.

По материалам: ukrinform.ru