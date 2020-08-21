Уличенного в перевозке боеприпасов полковника уволили еще в прошлом году — СВР

21.08.2020 18:19

Укринформ

Чиновник Службы внешней разведки, которого разоблачило Государственное бюро расследований в вывозе боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил, был уволен из СВРУ в прошлом году.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Служба внешней разведки в Фейсбук.

"Служба внешней разведки информирует, что чиновник СВРУ, которого Государственное бюро расследований подозревает в вывозе боеприпасов из района проведения ООС, уволен со службы в прошлом году", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, к документированию его деятельности, кроме других правоохранительных структур, были привлечены следователи Нацполиции во взаимодействии с представителями внутренней безопасности СВРУ.

"В связи с этим считаем информацию, опубликованную пресс-службой Государственного бюро расследований, некорректной", — заявили в СВРУ.

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Как сообщалось, ГБР 21 августа заявил, что разоблачило чиновника Службы внешней разведки и бывшего пограничника в вывозе боеприпасов из района проведения ООС.

По данным Бюро, полковник СВР по указанию бывшего военнослужащего Госпогранслужбы незаконно вывозил боеприпасы из района проведения ООС.

Как заявили в ГБР, боеприпасы бывший пограничник украл во время прохождения им службы в 2015-2017 годах, и они хранились в арендованном им гараже в Северодонецке, и на попытке вывоза этих боеприпасов и были разоблачены «перевозчики» оружия.

По материалам: ukrinform.ru