Умер отец Марины Порошенко

21.08.2020 13:26

Укринформ

Анатолий Переведенцев, отец Марины Порошенко, супруги пятого президента Украины Петра Порошенко, умер 20 августа на 88 году жизни.

Как передал Укринформ, вечером 20 августа во дворе дома на улице Грушевского, где Переведенцев жил с женой, матерью Марины Порошенко Людмилой, собралась группа людей, среди которых, в частности, Марина Порошенко и ее сестра Алла, сообщает "Апостроф".

В команде Петра Порошенко сообщили, что 21 августа будет определена дата похорон Переведенцева, организацией которых занимается сам Петр Порошенко.

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Анатолий Михайлович Переведенцев родился 13 марта 1933 года. Он был заместителем министра здравоохранения УССР, советником посла СССР в Монголии в 1985-1988 гг.

Как известно, 16 июня 2020 года умер отец Петра Порошенко.

По материалам: ukrinform.ru