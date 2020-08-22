Дела Майдана: ГБР завершило расследование убийства Юрия Вербицкого

22.08.2020 15:52

Укринформ

Государственное бюро расследований завершило расследование убийства Юрия Вербицкого, а также похищения и пыток Игоря Луценко в 2014 году во время Революции достоинства.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи Управления ГБР по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора, завершили досудебное расследование в отношении двух лиц, подозреваемых в участии в преступной организации, которые 21 января 2014 года похитили Луценко И.В. и Вербицкого Ю.Т. из Александровской клинической больницы г. Киева, пытали их и убили Юрия Вербицкого", — говорится в сообщении.

Задержанные лица подозреваются в незаконном лишении свободы или похищении человека, совершенном организованной группой, создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией и участии в ней, а также в незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций.

Как сообщили в ГБР, один из фигурантов также подозревается в умышленном убийстве похищенного человека, по предварительному сговору группой лиц, пытках, по предварительному сговору группой лиц, подделке документов и их использовании и в дожностном подлоге.

В бюро заметили, что в связи с использованием поддельного паспорта и использования заведомо поддельных официальных документов подозреваемый свыше 5 лет скрывался от органа досудебного расследования.

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В настоящее время подозреваемые находятся под стражей, им предоставлен доступ к материалам досудебного расследования. После завершения ознакомления сторон с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлен в суд.

Юрий Вербицкий — активист Революции достоинства, был похищен вместе с народным депутатом восьмого созыва Игорем Луценко неизвестными 21 января 2014 года и убит после пыток.

По материалам: ukrinform.ru