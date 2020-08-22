Главный советник Израиля по COVID-19 призывает Украину запретить паломничество хасидов

Общество
Таисия Слепцова0
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Главный советник Израиля по COVID-19 призывает Украину запретить паломничество хасидов

22.08.2020 16:56

Укринформ

Главный советник Израиля по коронавирусу Ронни Гамзу направил Президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо с призывом запретить в этом году паломничество евреев-хасидов в Умань.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на издание Reuters, в распоряжение которого попало письмо советника.

«Ожидается, что подобное собрание в такие смутные времена вызовет массовые случаи заражения туристов и местных украинских жителей, что станет тяжелым бременем для местных медицинских систем», — заявил Гамзу, отметив, что еще тысячи вернутся и в Израиль, где также распространят вирус.

Правительства Украины и Израиля уже выступили с совместным заявлением с призывом к паломникам отменить их поездки, но огромное количество верующих все равно планируют полет.

Десятки тысяч евреев-хасидов приезжают в Умань каждый еврейский Новый год, чтобы посетить могилу раввина Нахмана из Бреслава, который возродил хасидское движение и умер в 1810 году. В этом году празднование еврейского Нового года проводится с 18 по 20 сентября.

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Как сообщал Укринформ, по словам Бен Нун Натана, президента Международного благотворительного фонда им. Раби Нахмана из Бреслава, посетить место захоронения цадика Нахмана и отпраздновать иудейский новый год Рош га-Шана в Умане собираются до 10 тисяч паломников со всего мира.

По материалам: ukrinform.ru


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