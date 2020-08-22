Как этой зимой сэкономить на газе: украинцам назвали условия и тарифы

С 1 августа Кабинетом Министров Украины был отменено гарантированное обеспечение населения страны природным газом по фиксированным ценам.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Стоимость газа для населения будет определяться рыночными механизмами. При этом, в отопительный период 2020 – 2021 года цены будут вдвое выше летних.

Учитывая эту ситуацию, региональные газсбыты предлагают украинским потребителям принять участие в акции «Твоя энергонезависимость», которая предусматривает возможность приобретения необходимого запаса газа на отопительный период по акционной цене 4,49 гривен за м³.

Эта цена отличается от той, которую предлагает «Нафтогаз» по своему годовому тарифу (4,73 грн. за куб),

Данная акция продлится до 30 сентября 2020 года, а использовать купленный запас газа потребитель сможет с 1 октября этого года до 31 марта 2021 года.

Ранее сообщалось о том, что штрафы по долгам за коммуналку подскочат в десятки раз.