Каких сюрпризов ждать от погоды в сентябре: синоптики выдали прогноз

Лето не собирается быстро уходить и задержится в Украине еще на месяц. В особенности это касается юга нашей страны.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

В Украине погода в первый месяц осени будет мягкой, без существенных осадков и перепадов температуры днем и ночью. В среднем суточная температура будет около 17 градусов, днем — 23, ночью около 12 градусов выше нуля.

По прогнозу синоптиков, определяющее влияние на погоду в сентябре окажет антициклон. В Украине осадков много не предвидится, но они все же будут в западных и центральных регионах страны.

Дневная температура ожидается комфортная в пределах 20 – 25 градусов тепла на западе Украины и +26…+ 28 градусов в других регионах, жара не прогнозируется.

На юге Украины воздух в сентябре будет прогреваться до 30 градусов. Поэтому даже в начале осени можно без проблем отправляться к морю.

В Киеве сентябрь также порадует комфортной погодой с незначительными похолоданиями и порой кратковременными осадками. Температура воздуха будет колебаться в пределах 20 – 26 градусов выше нуля.

Ранее сообщалось о погоде на 22 августа.