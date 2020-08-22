Прогноз погоды на 22 августа 2020 года: в Украине тепло и солнечно лишь на юге и востоке дожди

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 22 августа в отдельных регионах Украины жара спадет и будет комфортная теплая погода, на юге и востоке страны пройдут дожди с грозами.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

В Украине в основном тепло и солнечно, на юге и в восточных регионах пройдут грозовые дожди.

«Короткие ливни с грозами наиболее вероятны в Николаевщине, Херсонщине, Запорожье, в Крыму, на Донетчине, Луганщине, а также будут достигать Днепра с районами», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Самая высокая температура будет на территории Западной Украины и на юге страны. Там ожидается + 27…+30 градусов. Восточные регионы нашей страны будут страдать от ливней с грозами. В то же время температура воздуха там будет держаться на уровне + 26…+28 градусов.

Свежее всего будет на севере Украины: +24…+26 градусов. Солнце там иногда будет прятаться за облаками, однако осадков не прогнозируют.

В Киеве будет сухо, малооблачно при комфортной температуре +24…+26 градусов.

Ранее сообщалось о погоде на 21 августа 2020 года.