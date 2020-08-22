На День Независимости правопорядок будут обеспечивать 4,5 тысячи правоохранителей

22.08.2020 06:54

Укринформ

Полицейские готовы к обеспечению общественной безопасности во время массовых мероприятий 23 и 24 августа.

Как передает Укринформ, об этом шла речь во время совещания под председательством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, информирует МВД.

В ведомстве напомнили, что в связи с запланированными праздничными мероприятиями по случаю Дня государственного флага и Дня Независимости 22 августа подразделения МВД переходят на усиленный вариант несения службы.

По словам первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, 23 и 24 августа планируется проведение сразу нескольких массовых мероприятий, в частности маршей.

«Начинают функционировать ситуационные центры. Мы готовимся к обеспечению общественной безопасности и привлекаем к мероприятиям по безопасности 4,5 тысячи правоохранителей Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Наша позиция — максимальная толерантность и диалог. Одновременно — немедленное реагирование и решительность при нарушении правопорядка и возникновении различных провокаций», — отметил Яровой.

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Первый заместитель министра внутренних дел подчеркнул необходимость соблюдения мер безопасности в связи с распространением COVID-19.

Зі свого боку голова Національної поліції Ігор Клименко уточнив, що під час святкових масових заходів велике навантаження припаде на поліцію діалогу.

"Наша мета — забезпечити мирне та спокійне проведення всіх публічних заходів. І велике навантаження лягає на поліцейських діалогу – аби не допустити провокацій, розхитування ситуації, уникнути конфліктів. Громадяни мають у безпеці провести державні свята", – наголосив Клименко.

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Со своей стороны глава Национальной полиции Игорь Клименко уточнил, что во время праздничных массовых мероприятий большая нагрузка придется на полицию диалога.

«Наша цель — обеспечить мирное и спокойное проведение всех публичных мероприятий. И большая нагрузка ложится на полицейских диалога — чтобы не допустить провокаций, расшатывания ситуации, избежать конфликтов. Граждане должны в безопасности провести праздники», — отметил Клименко.

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Глава Нацполиции сообщил, что во время массовых мероприятий будут работать полицейские палатки, где участники акций смогут взять воду и получить необходимую помощь.

В то же время руководитель полиции Киева Андрей Крищенко отметил, что личный состав столичной полиции готов к выполнению задач по обеспечению правопорядка.

"Уже сегодня вечером усиливаем патрульные наряды в местах запланированных мероприятий. К несению службы для профилактики совершения правонарушений, в том числе карманных краж, также будут привлечены оперативные подразделения", — сообщил Крищенко.

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Во время совещания также подчеркивалась необходимость полной координации и взаимодействия, постоянного обмена информацией между всеми органами МВД и другими правоохранительными структурами.

Как сообщалось, 23 августа ко Дню Государственного Флага Украины и 24 августа по случаю 29-й годовщины Независимости Украины в столице и других городах состоится ряд торжественных, культурных и спортивных событий.

По материалам: ukrinform.ru