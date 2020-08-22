Ryanair запускает два новых рейса из Украины в Германию

22.08.2020 07:44

Укринформ

Авиакомпания Ryanair запускает два новых рейса из Украины — из Киева в Кельн и из Одессы в Дюссельдорф

Об этом передает Укринформ со ссылкой на ЦТС.

Оба рейса будут выполнять два раза в неделю в рамках расписания Ryanair Ukraine Winter 2020.

Рейсы из Киева в Кельн стартуют с 25 октября по четвергам и пятницам. Рейсы из Одессы в Дюссельдорф с 6 ноября в понедельник и пятницу.

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Также сообщается, что кроме маршрута из Киева в Кельн и из Одессы в Дюссельдорф, расписание Ryanair также включает 6 других маршрутов из Украины в Германию.

Ранее в авиакомпании Ryanair заявляли, что спад в авиаперевозках продлится до трех лет.

По материалам: ukrinform.ru