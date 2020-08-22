Сервис Е-Малятко воспользовались уже 20 тысяч родителей — Минцифры

Общество
Таисия Слепцова0

Сервис Е-Малятко воспользовались уже 20 тысяч родителей - Минцифры

Сервис Е-Малятко воспользовались уже 20 тысяч родителей — Минцифры

22.08.2020 02:21

Укринформ

В Украине 20 тысяч родителей уже воспользовались комплексной услугой Е-Малятко.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Телеграме.

"Празднуем юбилей — 20 тысяч родителей воспользовались комплексной услугой еМалятко. Услуга позволяет новоиспеченным родителям получить сразу 8 сервисов по одному заявлению. Популярность этой услуги стабильно растет, и за последнюю неделю ею воспользовалась уже каждая 5-я семья. А главное — 95% из них высоко оценивают уровень ее предоставления", говорится в сообщении.

Читайте также: Минцифры хочет превратить ЦНАУ в центры "Дії"

Как отметили в министерстве, сейчас услуга доступна в 32 крупнейших городах Украины в 206 родильных домах, отделах регистрации актов гражданского состояния и центрах предоставления административных услуг.

Кроме того, в ближайшее время еще 4059 администраторов ЦПАУ и ЗАГС из 750 населенных пунктов начнут предоставлять услугу.

Читайте также: Услуга еМалятко стала обязательной для всех ЦПАУ

Как сообщал Укринформ, экспериментальный проект Е-Малятко с начала года внедрен в ряде городов. В частности, им можно воспользоваться в Виннице, Луцке, Днипре, Кривом Роге, Мариуполе, Запорожье, Львове, Одессе, Ривне, Харькове, Киеве и cеле Бузовая Киево-Святошинского района Киевской области.

По материалам: ukrinform.ru


загрузка...

Похожие материалы

Минсоцполитики и Общество Красного Креста объединят усилия во время карантина

Таисия Слепцова

Бородянский прокомментировал “языковой” кич запорожских чиновников

Таисия Слепцова

Для перевозки эвакуированных из Китая подготовили семь автобусов ГСЧС

Таисия Слепцова

Добавить комментарий