Сервис Е-Малятко воспользовались уже 20 тысяч родителей — Минцифры

22.08.2020 02:21

Укринформ

В Украине 20 тысяч родителей уже воспользовались комплексной услугой Е-Малятко.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Телеграме.

"Празднуем юбилей — 20 тысяч родителей воспользовались комплексной услугой еМалятко. Услуга позволяет новоиспеченным родителям получить сразу 8 сервисов по одному заявлению. Популярность этой услуги стабильно растет, и за последнюю неделю ею воспользовалась уже каждая 5-я семья. А главное — 95% из них высоко оценивают уровень ее предоставления", говорится в сообщении.

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Как отметили в министерстве, сейчас услуга доступна в 32 крупнейших городах Украины в 206 родильных домах, отделах регистрации актов гражданского состояния и центрах предоставления административных услуг.

Кроме того, в ближайшее время еще 4059 администраторов ЦПАУ и ЗАГС из 750 населенных пунктов начнут предоставлять услугу.

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Как сообщал Укринформ, экспериментальный проект Е-Малятко с начала года внедрен в ряде городов. В частности, им можно воспользоваться в Виннице, Луцке, Днипре, Кривом Роге, Мариуполе, Запорожье, Львове, Одессе, Ривне, Харькове, Киеве и cеле Бузовая Киево-Святошинского района Киевской области.

По материалам: ukrinform.ru