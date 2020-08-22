Шмыгаль дал прогноз по курсу гривны до конца 2020 года: сценарий умеренно стабильный

Курс доллара в Украине до конца 2020 года будет находиться в пределах 27 – 28 гривен за единицу валюты. Выше 29 гривен за 1 доллар курс н поднимется.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Такой прогноз сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью агенству Укринформ.

«На сегодня, как видим, ситуация развивается по умеренно стабильному сценарию. По моему субъективному мнению, курс будет колебаться в районе 27-28 грн/доллар и вряд ли выйдет за пределы 29 гривен до конца этого года», — заявил Шмыгаль.

Премьер успокоил инвесторов и представителей бизнеса по поводу возможного резкого падения гривны в последние месяцы 2020 года, но напомнил, что бюджет страны был пересмотрен в апреле во время сильного влияния мирового кризиса на Украинскую экономику.

Как отметил Шмыгаль, тогда «перестраховались» и заложили в бюджет большие курсовые и инфляционные показатели.

«Очевидно, что макропрогноз окажется для кого-то лучшим, для кого-то, возможно, худшим. Но в любом случае ситуация нормальная», — заключил премьер-министр Украины.

По его словам, курс регулируется исключительно рынком, и уровень 27 гривен за доллар, является абсолютно приемлемым.

Ранее сообщалось о ситуации на валютном рынке 21 августа 2020 года.