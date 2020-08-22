Штаты дали Украине более $18 миллионов с начала пандемии COVID-19

22.08.2020 02:40

Укринформ

С начала пандемии коронавируса США выделили Украине $18,3 миллиона в виде медицинской и гуманитарной помощи.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

"США оказывают помощь по линии Госдепартамента и через Агентство США по международному развитию (USAID) Украины на сумму примерно 18,3 миллиона долларов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти средства призваны улучшить возможности местных учреждений здравоохранения по оказанию помощи больным и в борьбе с последующим распространением коронавируса, а также смягчить социально-экономические последствия "в том числе для жителей на востоке Украины, которых задел конфликт".

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Всего с начала вспышки коронавируса Штаты выделили более $1,6 миллиардов на "чрезвычайную медицинскую, гуманитарную, экономическую" помощь различным странам, международным и неправительственным организациям по всему миру.

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Напомним: за прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили в 2106 человек, зафиксировано 23 летальных случая, 637 пациентов выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru