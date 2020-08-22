В Киеве прощаются с Борисом Патоном
В Киеве прощаются с Борисом Патоном
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22.08.2020 11:31
Укринформ
В Киеве проходит церемония прощания с Борисом Патоном.
Как сообщает корреспондент Укринформа, в клуб Кабинета Министров пришли проститься с первым Героем Украины, президентом Национальной академии наук сотни людей.
Родные, друзья и коллеги выстроились в большую очередь. Дань памяти Борису Патону также пришли отдать Президент Владимир Зеленский, Председатель Верховной Рады Александр Разумков и народные депутаты, патриарх Филарет.
С прощальным словом выступил Премьер-министр Денис Шмыгаль
Похоронят Бориса Патона на Байковом кладбище.
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Как сообщал Укринформ, 19 августа в возрасте 101 года умер президент Национальной академии наук Борис Патон.
Он был выдающимся украинским ученым в области металлургии, технологии металлов, электросварки и материаловедения, государственным и общественным деятелем, президентом НАНУ, директором Института электросварки имени Е. О. Патона НАН Украины. Первый Герой Украины.
По материалам: ukrinform.ru