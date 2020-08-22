В польском Ланьцуте открыли отреставрированное кладбище воинов УНР

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22.08.2020 00:39

Укринформ

В городе Ланьцут (юго-восток Польши) состоялось торжественное открытие восстановленного кладбища, где похоронены воины УНР.

Об этом с места события сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Участие в церемонии приняли более 100 человек: члены украинской диаспоры, украинские дипломаты и представители украинской и польской власти.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица подчеркнул, что почтение памяти солдат и офицеров армии УНР, является обязанностью, поскольку они боролись за свободную Украину, Польшу и Европу от большевизма.

"Они герои Украины и Польши и мы должны об этом помнить. Мы также должны помнить, что наш совместный союз является гарантией безопасности в Европе, безопасности и развития наших отечеств и наших народов", — сказал Дещица.

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Он добавил, что благодаря павшим 100 лет назад украинским солдатам и офицерам украинцы и поляки вместе сейчас "прокладывают путь добрососедских отношений".

Председатель Украинского института национальной памяти Украины Антон Дробович напомнил, что в Ланьцуте похоронены 550 солдат и офицеров армии УНР. Он отметил, что украинцы и поляки 100 лет назад объединили свои усилия против большевиков, понимая, что угроза является "катастрофической".

По его словам, важно говорить об этих победах, которые произошли столетия назад, поскольку Россия сейчас снова атакует и хочет захватить восточную Европу.

"Сейчас здесь происходит не какая-то формальная процедура, а торжественность, свидетельствующая о том, что мы помним о героических поступках предков", — сказал Драбович.

Он добавил: это также должно быть примером для современных поколений военнослужащих и свидетельством того, что подвиги предков не напрасны и они не будут забыты.

В польском Ланьцуте открыли отреставрированное кладбище воинов УНР // Фото: Юрий Банахевич, Укринформ

Вице-маршалок Сейма РП Ришард Терлецкий подчеркнул, что в 1920 году рядом с польской армией боролась также и украинская, а полковник армии УНР Марко Безручко возглавлял героическую оборону от большевиков города Замость.

"Тысячи украинских солдат тогда боролись вместе с польскими товарищами по оружию. Это важное событие в истории наших стран. Этот союз, когда украинцы помогли нам выиграть битву … ", — констатировал польский политик.

Глава управления по вопросам ветеранов и репрессированных лиц правительства РП Ян Юзеф Каспшик обратил внимание, что сто лет назад украинцы совместно с поляками остановили поход России на Европу с ее имперскими намерениями.

"Мы чтим память тех, кто отдал жизнь за то, чтобы Украина, Польша и Европа оставались свободными. Они оставили нам завещание строить братство между польским и украинским народами", — подчеркнул Каспшик.

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В свою очередь председатель Объединения украинцев в ​​Польше Петр Тима отметил, что этот век не был "потерянным временем" для польско-украинских отношений, поскольку хотя об этом нельзя было говорить во времена коммунистической Польши, то память о союзничестве Юзефа Пидсудского и Симона Петлюры сохраняла эмиграция. Он отметил, что сейчас в Польше есть много мест, где украинцы и поляки могут совместно встречаться и вспоминать о событиях героического прошлого. Среди таких мест он назвал Холм, Александрув Куявский, Тарнув, Ланьцут тому подобное.

Священнослужители УГКЦ и военные православные капелланы из Украины отслужили молебен в память о погибших украинцах. Они вручили украинские церковные награды лицам, которые приложили усилия к восстановлению украинского военного кладбища в Ланьцуте. Впоследствии, украинцы и поляки возложили венки к монументу воинам УНР на кладбище и совместно посадили на кладбище калину.

По материалам: ukrinform.ru