В Украине чтят память погибших работников правоохранительных органов
В Украине чтят память погибших работников правоохранительных органов
22.08.2020 10:03
Укринформ
22 августа — Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Об этом сообщает Укринформ.
По традиции в этот день церемонии почтения памяти проходят в Мемориальном комплексе, расположенном на территории Министерства обороны Украины.
Также торжественные мероприятия пройдут возле Мемориала работникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебных обязанностей в Киеве на Соломенской площади.
Читайте также: Аваков обещает "высшие стандарты" правопорядка на местных выборах
По всей Украине возлагают цветы и венки к памятникам погибших работников правоохранительных органов; в церквях служат поминальные службы, проходят другие мемориальные мероприятия.
По материалам: ukrinform.ru