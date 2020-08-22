В Украине чтят память погибших работников правоохранительных органов

22.08.2020 10:03

Укринформ

22 августа — Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Об этом сообщает Укринформ.

По традиции в этот день церемонии почтения памяти проходят в Мемориальном комплексе, расположенном на территории Министерства обороны Украины.

Также торжественные мероприятия пройдут возле Мемориала работникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебных обязанностей в Киеве на Соломенской площади.

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По всей Украине возлагают цветы и венки к памятникам погибших работников правоохранительных органов; в церквях служат поминальные службы, проходят другие мемориальные мероприятия.

По материалам: ukrinform.ru