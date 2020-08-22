В Украине первая волна COVID-19 наступила только сейчас – Зеленский

22.08.2020 13:24

Укринформ

В Украине первая волна COVID-19 происходит именно сейчас.

Об этом во время интервью каналу "Украина 24" сказал Президент Владимир Зеленский, сообщает корреспондент Укринформа.

"У нас в Украине первой волны реально не было в те сроки, в которые она была в Европе. Волна сейчас — ведь есть рост", — подчеркнул Зеленский.

Он убежден, что Украина хорошо подготовлена ​​к пандемии.

"С точки зрения коек, оборудования, количества тестов, технической подготовки, специалистов — мы в этом направлении очень мощные. Относительно коек, боюсь об этом говорить, но в некоторых областях заполнение уже свыше 50%. Это очень опасно", — сказал Зеленский.

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Он призвал людей относиться к COVID-19 ответственно, соблюдать дистанцию ​​и масочный режим.

"Нет вакцин, это сложная ситуация. Не выдержит любое количество коек либо специалистов второй или третьей волны, если она будет очень мощная", — отметил Зеленский.

По его словам, несколько стран почти готовы с вакцинами, однако пока нет четких сроков, когда будет налажено производство.

"Во все очереди мы записаны. Но всё это пока слова, разработки, обещания … Если не выдержат наши медики, будет то, что было в Италии", — добавил Президент.

Как сообщал Укринформ, 22 августа в Украине зафиксировано 2 328 новых случаев COVID-19, с начала эпидемии — 102 971 случай.

Всего с начала эпидемии от COVID-19 выздоровели 51 735 человек, умерли — 2 244.

фото: Офис Президента

По материалам: ukrinform.ru