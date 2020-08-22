В Украине за сутки выявили 2328 случаев коронавируса

22.08.2020 09:20

Укринформ

За сутки в Украине зафиксировано 2 328 новых случаев COVID-19, всего с начала эпидемии — 102 971 случай.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга СНБО.

За сутки выздоровели 657 человек, умерли 37.

Всего с начала эпидемии от COVID-19 выздоровели 51 735 человек, умерли — 2 244.

Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции за сутки лабораторно подтверждено в Харьковской области — 291, Одесской — 210, Черновицкой — 208, Тернопольской — 206.

В Киеве за сутки — 179 новых случаев.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на 21 августа в Украине лабораторно подтвердили 100 643 случая COVID-19, из них за сутки — 2 106.

Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru