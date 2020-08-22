За сутки сделали более 40 тысяч тестов на COVID-19 — Степанов

22.08.2020 10:34

Укринформ

За прошедшие сутки в Украине провели свыше 43 тысяч тестирований, из них свыше 22 тысяч — методом ПЦР.

Об этом заявил на брифинге 22 августа министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"За прошедшие сутки в общей сложности было сделано 43 360 тестирований. Из них — 22 207 исследований методом ПЦР, а также 21 153 исследования методом ИФА", — отметил он.

Степанов подчеркнул, что в последнее время постоянно увеличивается количество тестирований и в министерстве поставили цель "выйти на количество тестирований в 30 тысяч в сутки в среднем".

Как сообщал Укринформ, 22 августа в Украине зафиксировано 2 328 новых случаев COVID-19, всего с начала эпидемии — 102 971 случай.

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Всего с начала эпидемии от COVID-19 выздоровели 51 735 человек, умерли — 2 244.

По материалам: ukrinform.ru