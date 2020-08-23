День Государственного флага Украины отметили в Варшаве, Люблине, Гданьске и Кракове

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23.08.2020 17:31

Укринформ

День Государственного флага Украины отметили в польских городах, где размещены украинские дипломатические учреждения.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

В частности, под национальный гимн в посольстве Украины в Варшаве поднят национальный сине-желтый флаг. В церемонии приняли участие украинские дипломаты во главе с послом Андреем Дещицей.

Церемония поднятия национального флага состоялась также в генконсульстве Украины в Люблине.

Наряду с украинскими дипломатами участие в церемонии приняли также украинские и польские военнослужащие, которые служат в международной литовско-польско-украинской бригаде ЛитПолУкрбриг. Церемонию поднятия украинского флага возглавили генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк и комбриг ЛитПолУкрбриг Дмитрий Братишко.

Торжественная церемония поднятия украинского флага состоялась также в консульстве Украины в Гданьске.

Украинские дипломаты в Кракове развернули украинский флаг в центре польского города.

Как известно, 23 августа 1991 года группа народных депутатов внесла украинский флаг в сессионный зал Верховной Рады, а уже 4 сентября он был торжественно поднят над зданием парламента. 18 сентября 1991 года было подписано постановление о разрешении «в протокольных мероприятиях использовать сине-желтый флаг», а постановление ВР Украины от 28 января 1992 года предоставило ему статус государственного. Окончательно Флаг Государства Украина утвержден статьей 20 Конституции Украины в 1996 году.

По материалам: ukrinform.ru