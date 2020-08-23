Иран обнародовал данные "черных ящиков" со сбитого украинского самолета

23.08.2020 14:51

Укринформ

В Иране официально обнародовали данные с бортового самописца самолета МАУ, сбитого в январе вблизи Тегерана, они указывают, что пилоты до последнего им управляли.

Как передает Укринформ, об этом сообщает иранский портал Tasnim.

Бортовой самописец прекратил запись полетных данных в 6:14 утра по местному времени из-за попадания обломков первой ракеты в самолет. До взрыва самолет летел в обычных условиях.

«Черный ящик» успел записать все звуки из кабины пилотов в течение 19 секунд после взрыва ракеты. Первая ракета нанесла серьезные повреждения самолету, но двигатели не выключились. Экипаж из трех человек, в том числе инструктор полетов, пытались до последнего управлять самолетом. Разговор пилотов свидетельствовал о проблемах с электричеством, инструктор полетов дал указания включить вспомогательный блок питания. Изнутри пассажирского салона не доносилось никаких звуков, а разговоры и реакция экипажа свидетельствовали об их физическом здоровье в момент полета, сделали вывод эксперты.

Из-за того, что запись в кабине завершилась через 19 секунд после взрыва, а вторая ракета достигла самолета по меньшей мере через 25 секунд после первой — невозможно проанализировать влияние второй ракеты на самолет.

Как известно, самолет Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» был случайно сбит ночью 8 января в Иране — вскоре после вылета из международного аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

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Сначала власти Ирана не признавали факт сбивания, но через некоторое время подтвердили, что самолет по ошибке сбили противовоздушные силы страны.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв авиакатастрофы — 11 украинцев.

Как сообщал Укринформ, Иран недавно заявил, что полностью готов к переговорам о компенсации за сбитый у Тегерана самолет МАУ.

По материалам: ukrinform.ru