Командующий Объединенных сил поздравил ВСУ по случаю Дня Государственного Флага

Общество
Таисия Слепцова0

Командующий Объединенных сил поздравил ВСУ по случаю Дня Государственного Флага

Командующий Объединенных сил поздравил ВСУ по случаю Дня Государственного Флага

Видео

23.08.2020 11:26

Укринформ

Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил Вооруженные силы по случаю Дня Государственного Флага Украины.

Видео поздравления обнародовано в Фейсбуке.

«Ежегодно накануне Дня независимости мы чествуем одну из главных национальных святынь — Государственный флаг Украины. Под нашим флагом мы должны служить так, чтобы потомки гордились победами своих отцов и дедов, чтобы мир знал могущественное государство — Украину», — говорится в поздравлении.

Наев напомнил, что «в этот день мы еще раз вспоминаем тех, кто в разные годы положил жизнь в борьбе за Украину. Тех, кого в этой борьбе вдохновлял сине-желтый флаг. Мы склоняем головы в память о героях прошлых поколений — борцов за независимость, и почитаем память современных воинов, которые под украинским флагом сегодня отстаивают нашу государственность».

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Также командующий объединенных сил пожелал военнослужащим и их семьям крепкого здоровья, добра, согласия, уверенности в счастливом будущем родной страны.

Как сообщал Укринформ, в воскресенье, 23 августа, в Украине отмечается День Государственного Флага.

Праздник учрежден «в честь многовековой истории украинского государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины», согласно указу Президента от 23 августа 2004 года.

В 2009 году были внесены изменения в этот указ и основана ежегодная официальная церемония поднятия флага 23 августа по всей Украине.

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Государственный флаг — неотъемлемый атрибут каждой страны, который олицетворяет самобытность и преемственность ее государственных традиций. Его эволюция своеобразным способом отражает многовековые процессы развития, становления и жизнедеятельности государственных образований.

По материалам: ukrinform.ru


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