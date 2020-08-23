Командующий Объединенных сил поздравил ВСУ по случаю Дня Государственного Флага

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23.08.2020 11:26

Укринформ

Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил Вооруженные силы по случаю Дня Государственного Флага Украины.

Видео поздравления обнародовано в Фейсбуке.

«Ежегодно накануне Дня независимости мы чествуем одну из главных национальных святынь — Государственный флаг Украины. Под нашим флагом мы должны служить так, чтобы потомки гордились победами своих отцов и дедов, чтобы мир знал могущественное государство — Украину», — говорится в поздравлении.

Наев напомнил, что «в этот день мы еще раз вспоминаем тех, кто в разные годы положил жизнь в борьбе за Украину. Тех, кого в этой борьбе вдохновлял сине-желтый флаг. Мы склоняем головы в память о героях прошлых поколений — борцов за независимость, и почитаем память современных воинов, которые под украинским флагом сегодня отстаивают нашу государственность».

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Также командующий объединенных сил пожелал военнослужащим и их семьям крепкого здоровья, добра, согласия, уверенности в счастливом будущем родной страны.

Как сообщал Укринформ, в воскресенье, 23 августа, в Украине отмечается День Государственного Флага.

Праздник учрежден «в честь многовековой истории украинского государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины», согласно указу Президента от 23 августа 2004 года.

В 2009 году были внесены изменения в этот указ и основана ежегодная официальная церемония поднятия флага 23 августа по всей Украине.

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Государственный флаг — неотъемлемый атрибут каждой страны, который олицетворяет самобытность и преемственность ее государственных традиций. Его эволюция своеобразным способом отражает многовековые процессы развития, становления и жизнедеятельности государственных образований.

По материалам: ukrinform.ru