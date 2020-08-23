Перед Верховной Радой торжественно подняли Государственный Флаг

Общество
Таисия Слепцова0

Перед Верховной Радой торжественно подняли Государственный Флаг

Перед Верховной Радой торжественно подняли Государственный Флаг

Фото

23.08.2020 10:39

Укринформ

Церемониальное поднятие Государственного флага Украины, посвященное Дню Государственного Флага и Дню Независимости, состоялось на площади Конституции перед Верховной Радой.

Как сообщает корреспондент Укринформа, в торжествах принимают участие Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, руководство парламента, Премьер-министр Денис Шмыгаль, председатели парламентских комитетов, народные депутаты и члены Кабмина.

"У каждого государства есть свои символы. Это то, что помогало двигаться вперед, символизировало государственность. В Украине тоже есть свои символы: герб, гимн и государственный флаг. Именно сегодня мы празднуем День Государственного Флага Украины. Этот флаг всегда напоминал нам, что Украина — мирное государство. Его две полосы символизировали две главные вещи для любого народа: синее мирное небо и плодородные земли", — сказал в выступлении на церемонии Разумков.

Перед Верховной Радой торжественно подняли Государственный Флаг

Перед Верховной Радой торжественно подняли Государственный Флаг / Фото: Юлия Овсянникова

Перед Верховной Радой торжественно подняли Государственный Флаг

Перед Верховной Радой торжественно подняли Государственный Флаг

Перед Верховной Радой торжественно подняли Государственный Флаг

Перед Верховной Радой торжественно подняли Государственный Флаг

Перед Верховной Радой торжественно подняли Государственный Флаг

Перед Верховной Радой торжественно подняли Государственный Флаг

Перед Верховной Радой торжественно подняли Государственный Флаг

По материалам: ukrinform.ru


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