Перед Верховной Радой торжественно подняли Государственный Флаг

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23.08.2020 10:39

Укринформ

Церемониальное поднятие Государственного флага Украины, посвященное Дню Государственного Флага и Дню Независимости, состоялось на площади Конституции перед Верховной Радой.

Как сообщает корреспондент Укринформа, в торжествах принимают участие Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, руководство парламента, Премьер-министр Денис Шмыгаль, председатели парламентских комитетов, народные депутаты и члены Кабмина.

"У каждого государства есть свои символы. Это то, что помогало двигаться вперед, символизировало государственность. В Украине тоже есть свои символы: герб, гимн и государственный флаг. Именно сегодня мы празднуем День Государственного Флага Украины. Этот флаг всегда напоминал нам, что Украина — мирное государство. Его две полосы символизировали две главные вещи для любого народа: синее мирное небо и плодородные земли", — сказал в выступлении на церемонии Разумков.

Перед Верховной Радой торжественно подняли Государственный Флаг / Фото: Юлия Овсянникова

По материалам: ukrinform.ru