Поддержка ветеранов-предпринимателей не может сводиться к раздаче денег — Безкоровайный

23.08.2020 14:29

Укринформ

В Украине пока только разрабатываются инструменты поддержки ветеранского бизнеса, но эта поддержка не должна сводиться к раздаче денег.

Как передает Укринформ, об этом во время III Международного волонтерского и ветеранского форума "Там, где мы — там Украина" заявил заместитель министра по делам ветеранов Игорь Безкоровайный.

«То, что касается бизнеса, мы можем предоставить инструмент, как стать бизнесменом — научить и затем поддержать после того, как мы будем понимать, что этот человек действительно сможет сам реализоваться в этом направлении. Сейчас инструментов таких нет. Сейчас мы только думаем, как это сделать, чтобы не наделать ошибок… Поддержка ветеранов-предпринимателей и вообще всех ветеранов должна быть со стороны государства, но она «не может сводиться к раздаче денег, потому что эти деньги, если не знать что с ними делать, — они могут навредить», — сказал Безкоровайный.

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Он отметил, что существует проблема с определением, что такое ветеранский бизнес.

«Мы не можем определить, что такое малый бизнес, а теперь, что такое ветеранский бизнес. Это бизнес оформленный ветеранами? Тогда у нас появится куча жуликов и будет пользоваться их льготами. То есть здесь следует предусматривать какие-то превентивные механизмы», — отметил заместитель министра.

Также он акцентировал, что надо учить ветеранов быть успешными и хотеть быть успешными, а бизнес — это один из инструментов, как этого можно достичь.

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«Министерство ветеранов может помочь ветерану найти себя в мирной жизни, вытянуть ветерана из условной ямы, в которой он находится. Мы не можем сделать ветерана счастливым, мы можем ему помочь, сказать: друг, смотри, у тебя есть вот такой путь, вот такой путь, вот такой путь и в том числе бизнес. Кто-то хочет быть бизнесменом, а кто-то хочет быть спортсменом, а кто-то хочет быть художником… Смена профессии или изменение стиля жизни, или возвращение в социум может наступить после того, как человек физически выздоровел, ментально выздоровел и хочет вернуться. Вот тогда мы можем предоставить ему этот инструмент. Сейчас программы, по которой мы можем сказать ветерану: мы сделаем тебя счастливым — нет. Сейчас есть инструмент финансовой поддержки обучения. То есть если ветеран хочет учиться, министерство по делам ветеранов может ему в этом помочь, но он должен захотеть», — подчеркнул чиновник.

Как сообщал Укринформ, в Киеве в "Мистецькому арсеналі" проходит III международный волонтерский и ветеранский форум "Там, где мы — там Украина", в котором принимают участие представители общественных ветеранских организаций, представители Государственного центра занятости, ведущих бизнес-школ и успешных ветеранских предприятий.

Также на форум приглашены представители власти и представители бизнес-ассоциации ветеранов США и хорватские ветераны.

В этом году основное внимание будет сосредоточено на развитии ветеранского бизнеса.

По материалам: ukrinform.ru