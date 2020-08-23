Президент пообещал подписать указ о развитии системы реабилитации ветеранов

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23.08.2020 11:37

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал 23 августа подписать указ о развитии системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов и их семей.

Об этом глава государства заявил в выступлении на III международном волонтерском и ветеранском форуме "Там, где мы — там Украина", докладывает корреспондент Укринформа.

"Понимаю, что впереди очень много работы — надо улучшать лечение и реабилитацию участников боевых действий. Сегодня я подпишу указ о развитии системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов и их семей", — сказал Зеленский.

III Международный ветеранский и волонтерский форум / Фото: Владимир Тарасов, Укринформ

Он добавил, что в целом работа в этом направлении — это не вопрос какой-то одной знаменательной даты.

"Эта работа должна идти постоянно, системно, последовательно, вне всякого политического контекста", — акцентировал Президент.

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Как сообщал Укринформ, в Киевев Мыстецком арсенале проходит III Международный волонтерский и ветеранский форум "Там, где мы — там Украина", в котором принимают участие представители общественных ветеранских организаций, Государственного центра занятости, ведущих бизнес-школ и успешных ветеранских предприятий.

Также в работе форума примут участие представители власти и бизнес-ассоциации ветеранов США, хорватские ветераны.

В этом году основное внимание будет сосредоточено на развитии ветеранского бизнеса. Основными спикерами будут предприниматели-ветераны, которые стали успешными, несмотря на невозможность получения кредитов, отсутствие государственной поддержки либо средств для обучения. Во время панельных дискуссий спикеры расскажут участникам, какую поддержку можно получить для развития собственного дела, обсудят роль менторов для начинающих бизнесменов, дадут базовые знания относительно налаживания коммуникации в бизнесе. Также параллельно в рамках форума будет работать коворкинг с 6 локациями, где будут консультировать ветеранов-предпринимателей.

Министерство по делам ветеранов ведет прямую трансляцию с форума.

По материалам: ukrinform.ru