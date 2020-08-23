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Президент утвердил стратегию развития системы физкультурной реабилитации ветеранов

23.08.2020 18:01

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Национальную стратегию развития системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей, семей погибших (умерших) ветеранов войны.

Об этом сообщает официальный сайт Президента, передает Укринформ.

Соответствующий указ № 342/2020 Зеленский подписал 23 августа.

Этот указ будет способствовать развитию системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей, семей погибших (умерших) ветеранов войны, что предоставит указанным категориям граждан доступ к качественным услугам, говорится в сообщении.

Документ предусматривает создание условий для эффективного восстановления физических, психологических и социальных функций ветеранов войны, что будет способствовать их возвращению к исполнению обязанностей военной службы или социальной и трудовой адаптации.

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Также Стратегия позволит создать условия для формирования и развития национального рынка услуг спортивной реабилитации всех вышеупомянутых категорий граждан и будет способствовать более эффективному информированию общества. В частности, документ предусматривает функционирование ветеранской медиаплатформы относительно мер физкультурно-спортивной реабилитации, программ по подготовке, переподготовке и трудоустройству в сфере физкультурно-спортивной реабилитации.

Согласно документу, Кабинет Министров должен разработать и утвердить до 1 декабря текущего года план действий на 2021-2025 гг. в отношении реализации Национальной стратегии развития системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов, утвержденной этим указом.

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Областные и Киевская городская государственная администрация должны обеспечить разработку и реализацию ежегодных местных планов мероприятий.

Как сообщалось, ранее Зеленский, выступая на открытии III Международного волонтерского и ветеранского форума «Там, где мы — там Украина», отметил необходимость улучшения условий лечения и реабилитации участников боевых действий. Глава государства заявил, что намерен подписать указ о развитии системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов и их семей.

По материалам: ukrinform.ru