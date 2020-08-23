Разумков посетил музей "Становление украинской нации"

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23.08.2020 17:17

Укринформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков по случаю Дня Государственного Флага Украины посетил музей «Становление украинской нации» и ознакомился с его экспозициями.

Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе Аппарата Верховной Рады.

«Это действительно уникальное место с впечатляющими экспонатами. Но особенно интересен последний зеркальный зал. Попадая в него, человек как бы вписывает себя в историю, в ее развитие. Все мы являемся частью истории, и независимо от того, нравится она нам или нет, мы должны ее знать. Именно история помогает нам исправлять ошибки и избегать их повторения в будущем», — отметил Разумков.



Фото: Павел Багмут, Укринформ

Он также рассказал, что пытается часто посещать музеи с семьей. «Именно во время таких семейных визитов из наших детей формируется гражданин. Наши дети с детства должны изучать историю своей страны, чтобы построить сильное государство», — подчеркнул Разумков.



Фото: Юлия Овсянникова, Укринформ

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Как сообщалось, в августе 2019 года в Киеве на улице Лаврской, 27 открылся уникальный музей с реалистичными фигурами исторических деятелей Украины разных эпох и сфер жизни, которые так или иначе способствовали становлению украинской нации и государственности.



Фото: Юлия Овсянникова, Укринформ

Сверхсовременный музей «Становление украинской нации» представляет историю украинского народа в 110-ти 3D фигурах выдающихся украинцев, диорамах, картах, картинах, начиная с развития Киевской Руси и до наших дней.

Главное фото: Павел Багмут, Укринформ

По материалам: ukrinform.ru