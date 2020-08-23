Ситуация очень тревожная: Кличко не отрицает, что в столицу вернут жесткий карантин

Общество
Христина Качоровська0
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За прошедшие сутки в Киеве было выявлено рекордное число заболевших коронавирусом — 307 человек. В связи с этим мэр столицы Виталий Кличко обратился к киевлянам.

Виталий Кличко
Виталий Кличко. Фото — championat.com

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на брифинг Кличко.

«У нас за прошедшие стуки 307 новых заболевших. Это абсолютный рекорд с начала эпидемии. Не хочу никого пугать, но ситуация у нас тяжелая. МЫ не можем допустить вспышки эпидемии и коллапса в медицине. Мы не можем допустить, чтобы Киев вернулся к жесткому карантину и экономическому кризису».

Но, отметил мэр Киева, если люди продолжат и далее вести себя так, будто никакой пандемии нет — значит возвращение к жесткому карантину неизбежно:

«Если вы не хотите, чтобы снова перестал ездить общественный транспорт, если не хотите, чтобы закрылись детсады, если не хотите, чтобы бизнес снова закрыли… Прошу вас, будьте осторожными и сознательными».

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.


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