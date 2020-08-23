Состояние тяжелое: в пресс-службе «Батькивщины» подтвердили заболевание Тимошенко коронавирусом
В пресс-службе политика подтверждают информацию о том, что Юлия Тимошенко заболела вирусом COVID-19. Состояние депутата тяжелое.
Об этом передает «НБН» ссылаясь на пресс-службу Юлии Тимошенко.
«Это правда. Тест показал наличие вируса. У Юлии Владимировны тяжелая форма коронавируса. У неё очень высокая температура тела, до 39 градусов. Она борется».
При этом в пресс-службе отмечают, что не знают, где политик могла подхватить опасный вирус.
Напомним, ранее мы писали, что Тимошенко с семьей заболели коронавирусом.