Состояние тяжелое: в пресс-службе «Батькивщины» подтвердили заболевание Тимошенко коронавирусом

Главное Общество
Христина Качоровська0
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В пресс-службе политика подтверждают информацию о том, что Юлия Тимошенко заболела вирусом COVID-19. Состояние депутата тяжелое.

Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко. Фото — rbc.ru

Об этом передает «НБН» ссылаясь на пресс-службу Юлии Тимошенко.

«Это правда. Тест показал наличие вируса. У Юлии Владимировны тяжелая форма коронавируса. У неё очень высокая температура тела, до 39 градусов. Она борется».

При этом в пресс-службе отмечают, что не знают, где политик могла подхватить опасный вирус.

Напомним, ранее мы писали, что Тимошенко с семьей заболели коронавирусом.


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