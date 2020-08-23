Юлия Тимошенко заболела коронавирусом — СМИ

Помимо лидера ВО «Батькивщины» опасным вирусом COVID-19 заболели и другие члены её семьи.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.

По данным издания, известная украинская политик Юлия Тимошенко вместе с дочерью и зятем заболела коронавирусом.

Когда и как Юлия Владимировна заболела COVID-19 неизвестно. Также нет информации о том, как протекает болезнь у нардепа и где она проходит лечение.

Напомним, ранее мы писали, что известная телеведущая Ольга Фреймут заболела коронавирусом.