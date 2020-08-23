В Киеве попрощались с Мартой Коломиец

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22.08.2020 23:26

Укринформ

В Киеве попрощались с Мартой Коломиец, директором Программы имени Фулбрайта в Украине, инициатором и руководителем многих образовательных и культурных проектов.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на Радіо Свобода, чин погребения состоялся в патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ.

Марта Коломиец умерла 16 августа.

Она родилась в украинской семье в Чикаго в США, но прожила большую часть своей жизни в Украине. «Она обладала удивительной способностью объединять добрых людей для добрых дел» и сумела очень много сделать для Украины, говорят о Марте Коломиец те, кто ее непосредственно знал.

В Киеве попрощались с Мартой Коломиец // Фото: SerhiiNuzhnenko/RFE/RL

Марта Коломиец записала много свидетельств людей, переживших Голодомор 1932-33 годов, и передала их в библиотеку Конгресса США; была первой американской журналисткой, которая приехала в Украину; записывала показания украинских диссидентов, сдружилась с ними и помогала им, была директором: программ партнерства с общинами Американо-украинского фонда, Украинской образовательной программы рыночных реформ, Национально-демократического института, программ и коммуникаций Образовательного фонда Украинского католического университета (УКУ), Программы имени Фулбрайта в Украине; председателем правления Украинского женского фонда. Вместе с мужем Даниилом Яневским продюсировала фильм о патриархе Иосифе Слепом. Активно помогала освобождению политзаключенного, режиссера Олега Сенцова.

Фото: SerhiiNuzhnenko/RFE/RL

По материалам: ukrinform.ru