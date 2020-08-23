В Киеве проходит международный волонтерский и ветеранский форум

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23.08.2020 11:00

Укринформ

В Киеве в Художественном арсенале проходит III международный волонтерский и ветеранский форум "Там, где мы — там Украина".

На мероприятие прибыл Президент Владимир Зеленский, который сейчас выступает перед участниками, сообщает корреспондент Укринформа.

На форум приглашены представители общественных ветеранских организаций, представители Государственного центра занятости, ведущих бизнес-школ и успешных ветеранских предприятий.

Регистрация на III Международный ветеранский и волонтерский форум «Там, где мы-там Украина» / Фото: Владимир Тарасов, Укринформ

По материалам: ukrinform.ru