В Праге отметили День Государственного флага Украины

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23.08.2020 21:43

Укринформ

День Независимости и Государственного флага в Посольстве Украины в Чешской Республике отметили поднятием боевого знамени одной из частей ВСУ, которое после того, как побывало на фронте, было передано диппредставительству 3 года назад.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Посол Украины в ЧР Евгений Перебийнис напомнил гостям об истории восстановления Украинской государственности, истории Дня флага и отметил, что часть территории нашей страны сейчас оккупирована Россией, сотни украинцев находятся в российском плену, почти 14 тыс. украинцев положили жизнь на независимость и свободу нашей страны. Он призвал не забывать о войне, о которой в Европе говорят все меньше.

День Государственного Флаг в Посольстве Украины в Чешской Республике / Фото: Ольга Танасийчук

По материалам: ukrinform.ru