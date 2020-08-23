В Праге отметили День Государственного флага Украины

Общество
Таисия Слепцова0
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В Праге отметили День Государственного флага Украины

В Праге отметили День Государственного флага Украины

Фото, видео

23.08.2020 21:43

Укринформ

День Независимости и Государственного флага в Посольстве Украины в Чешской Республике  отметили поднятием боевого знамени одной из частей ВСУ, которое после того, как побывало на фронте, было передано диппредставительству 3 года назад. 

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Посол Украины в ЧР Евгений Перебийнис напомнил гостям об истории восстановления Украинской государственности, истории Дня флага и отметил, что часть территории нашей страны сейчас оккупирована Россией, сотни украинцев находятся в российском плену, почти 14 тыс. украинцев положили жизнь на независимость и свободу нашей страны. Он призвал не забывать о войне, о которой в Европе говорят все меньше.

В Праге отметили День Государственного флага Украины

День Государственного Флаг в Посольстве Украины в Чешской Республике / Фото: Ольга Танасийчук

В Праге отметили День Государственного флага Украины

В Праге отметили День Государственного флага Украины

В Праге отметили День Государственного флага Украины

В Праге отметили День Государственного флага Украины

В Праге отметили День Государственного флага Украины

В Праге отметили День Государственного флага Украины

В Праге отметили День Государственного флага Украины

В Праге отметили День Государственного флага Украины

В Праге отметили День Государственного флага Украины

В Праге отметили День Государственного флага Украины

По материалам: ukrinform.ru


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