В Украине около 50 тысяч врачей пенсионного возраста — Степанов

23.08.2020 10:58

Укринформ

Около 50 тыс. врачей в Украине — пенсионного возраста.

Об этом заявил на брифинге 23 августа министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Если говорить о среднем возрасте, то сегодня у нас около 50 тыс. врачей пенсионного возраста. Конечно, вопрос кадров стоит остро. Что касается сельской местности, то по тем данным, которые у нас есть, не хватает около 8 тыс. врачей — если брать все сельские амбулатории", — отметил он.

Министр добавил, что в стране есть тенденция к росту количества врачей, которые выезжают за границу. "Почему они уезжают? Они ищут лучшую судьбу, они получили профессию врача и хотят работать, но чтобы ценился их труд — и это нормально", — отметил Степанов.

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Он также добавил, что решение кадровых вопросов в медицинской сфере зависит от справедливой оплаты труда медицинских работников.

Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на 23 августа лабораторно подтверждено 104 958 случаев COVID-19, из них за сутки — 1987.

По материалам: ukrinform.ru