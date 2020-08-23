В Украине подтвердили 104 958 случаев коронавируса, за сутки — 1987
В Украине подтвердили 104 958 случаев коронавируса, за сутки — 1987
23.08.2020 09:33
Укринформ
В Украине по состоянию на 23 августа лабораторно подтверждены 104 958 случаев COVID-19, из них за сутки — 1987.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Минздрав в Фейсбук.
В течение суток зафиксировано 27 новых летальных исходов. Выздоровели — 500 человек.
Всего в Украине зарегистрирована 2271 смерть от COVID-19. Выздоровели — 52 235.
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Как сообщалось, накануне в Украине за сутки зарегистрировали 2328 случаев коронавируса.
По материалам: ukrinform.ru