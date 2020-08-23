Военные ООС поздравили украинский с Днем Государственного Флага

Видео

23.08.2020 06:11

Укринформ

Защитники Украины из Объединенных сил записали видеообращение, в котором рассказали, что для них значит Государственный Флаг Украины и поздравили украинский с праздником.

Как передает Укринформ, видеопоздравления военнослужащих Объединенных сил с Днем Государственного Флага Украины обнародовано на странице ООС в Facebook.

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Напомним: ежегодно 23 августа в Украине отмечают государственный праздник — День Государственного Флага Украины. Ввел праздник второй украинский президент Кучма в 2004 году.

По официальной версии, 23 августа 1991 группа депутатов внесла сине-желтый флаг в сессионный зал Верховной Рады (этот флаг хранят под стеклом в музее ВРУ как реликвию).

На следующий день, 24 августа, Украина провозгласила независимость.

По материалам: ukrinform.ru