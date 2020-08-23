Волонтерский форум должен помочь ветеранам АТО в основании собственного дела — Бессараб

23.08.2020 12:17

Укринформ

В рамках III Международного волонтерского и ветеранского форума состоятся консультации и обсуждения относительно того, как бывшим военнослужащим и добровольцам правильно подойти к основанию собственного дела.

Об этом сказал министр по делам ветеранов Сергей Бессараб во время III Международного волонтерского и ветеранского форума "Там, где мы — там Украина", сообщает корреспондент Укринформа.

"На открытой панельной дискуссии собрались государственные деятели и бизнес-профессионалы самого высокого уровня из Украины и из-за рубежа. Участников ожидает интересная работа, широкий спектр тем для обсуждения от целевого образования для поддержки собственного бизнеса до создания профильных объединений ветеранов-предпринимателей. Направления работы форума имеют исключительно прикладной характер. Цель такого формата открытого общения — дать возможность каждому ветерану задать вопрос и услышать квалифицированные ответы. это не просто обмен опытом, это закладка фундамента для построения вектора государственной политики по поддержке ветеранского бизнеса", — сказал Бессараб.

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Он отметил, что тысячи бывших военнослужащих и добровольцев в процессе возвращения к гражданским профессиям и стремятся организовать свой собственный бизнес. "Считаю: все присутствующие знают, что ветераны как никто готовы к работе в бизнесе", — подчеркнул Бессараб.

Как сообщал Укринформ, в Киеве в Мыстецком арсенале проходит III Международный волонтерский и ветеранский форум "Там, где мы — там Украина". На форум приглашены представители общественных ветеранских организаций, Государственного центра занятости, ведущих бизнес-школ и успешных ветеранских предприятий.

По материалам: ukrinform.ru