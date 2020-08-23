Зеленский призвал украинцев вывесить флаги из окон

23.08.2020 09:10

Укринформ

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного Флага и призвал вывешивать флаги из окон.

Как передает Укринформ, об этом говорится в его поздравлении в Фейсбук.

«Все знают, какие цвета символизируют свободу, несокрушимость и достоинство. Это — синий и желтый. Цвета украинского флага. Цвета украинской души», — отметил глава государства.

Он призвал украинцев вывесить сегодня флаг из своего окна или повязать на руку сине-желтую ленту, «или просто про себя, в душе, попросите у Бога процветания для нашей страны».

Как сообщалось, в воскресенье, 23 августа, в Украине отмечается День Государственного Флага.

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Праздник учрежден «в честь многовековой истории украинского государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины», согласно указу Президента от 23 августа 2004 года.

По материалам: ukrinform.ru