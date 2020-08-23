Зеленский — ветеранам: Армейские навыки будут полезны и для успешного бизнеса

23.08.2020 12:31

Укринформ

Украине нужно как можно больше ветеранских бизнесов, а государство должно подготовить соответствующие программы бизнес-образования и разработать механизмы финансовой поддержки предпринимателей этой категории.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в выступлении на III Международном волонтерском и ветеранском форуме "Там, где мы — там Украина", сообщает корреспондент Укринформа.

"Я думаю, нам нужно как можно больше ветеранских бизнесов. Логика у меня очень простая: наши ветераны — это люди, которые первыми пошли защищать страну, это люди слова и дела. Стрессоустойчивость, дисциплина, лидерские качества, умение принимать правильные, смелые и быстрые решения, системность и стратегическое мышление — это и армейские навыки, и одновременно правила, по которым существуют все успешные компании», — сказал Зеленский.

Он добавил, что, как показывает опыт других государств, многие ветераны являются учредителями крупных мощных известных компаний. "Каким образом в этом вопросе может помочь именно государство, именно власть? На мой взгляд, нужны программы бизнес-образования для тех, кому это действительно интересно. Кроме того, государство должно финансово поддержать старт такого бизнеса, делать льготные кредиты. Сейчас в Верховной Раде есть законопроект о государственных гарантиях по кредитам для малого и среднего бизнеса. Полагаю, надо подумать, чтобы считать ветеранский бизнес отдельной категорией бизнеса", — отметил Президент.

Как сообщал Укринформ, в Киеве в Художественном арсенале проходит III международный волонтерский и ветеранский форум "Там, где мы — там Украина", в котором принимают участие представители общественных ветеранских организаций, Государственного центра занятости, ведущих бизнес-школ и успешных ветеранских предприятий.

Также в работе форума примут участие представители власти и бизнес-ассоциации ветеранов США, хорватские ветераны.

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В этом году основное внимание будет сосредоточено на развитии ветеранского бизнеса. Основными спикерами будут предприниматели- ветераны, которые стали успешными несмотря на невозможность получения кредитов, отсутствие государственной поддержки или средств для обучения. Во время панельных дискуссий спикеры расскажут участникам, какую поддержку можно получить для развития собственного дела, обсудят роль менторов для начинающих бизнесменов и дадут базовые знания по налаживанию коммуникации в бизнесе. Также параллельно в рамках форума будет работать коворкинг с 6 локациями, где будут консультировать ветеранов-предпринимателей.

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Министерство по делам ветеранов ведет прямую трансляцию с форума

По материалам: ukrinform.ru