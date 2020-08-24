Беларусь не будет пропускать украинцев без загранпаспорта
Беларусь не будет пропускать украинцев без загранпаспорта
24.08.2020 18:45
Укринформ
Госпогранкомитет Беларуси заявил, что с 1 сентября украинцы смогут пересекать границу только с заграничными паспортами.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Naviny.by со ссылкой на пресс-службу ведомства.
С 1 сентября из перечня документов для въезда, выезда, следования транзитом и нахождения на территории Беларуси исключат паспорт гражданина Украины (внутренний паспорт).
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Отмечается, что граждане Украины, следующие в Беларусь с внутренними паспортами, а также с ID-картами, не будут пропущены через госграницу.
По материалам: ukrinform.ru