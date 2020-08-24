Глава ГПСУ: У нас достаточно ресурсов для надежной охраны границы с Беларусью

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23.08.2020 23:24

Укринформ

Глава ГПСУ Сергей Дейнеко проверил готовность подразделений к выполнению задач на украинско-беларусском участке границы в пределах Киевской и Черниговской областей.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Госпогранслужбу.

«В настоящее время подразделения пограничной службы Украины охраняют государственную границу с Республикой Беларусь усиленно. Мы привлекли дополнительные силы и средства, чтобы обеспечить надлежащую защиту границы. Эти меры направлены в первую очередь на недопущение нестандартных ситуаций или любых провокаций. Ситуация остается спокойной», — отметил Дейнеко.

Он добавил, что украинские пограничники собирают и учитывают всю имеющуюся информацию, которая может влиять на состояние охраны границы. Активно используется оперативно-розыскной блок, участковые инспекторы пограничной службы, увеличено количество пограничных нарядов. Кроме того, привлечены необходимые резервы, в том числе катера «Safe Boat 27» мобильного пограничного отряда «ДОЗОР», полученные в рамках международной технической помощи. Воздушный мониторинг постоянно обеспечивается силами пограничной авиации и с помощью беспилотников.

Глава ГПСУ посетил участок границы с Беларусью / Фото: ГПСУ

По материалам: ukrinform.ru