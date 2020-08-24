Кулеба и Маас возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину

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24.08.2020 12:30

Укринформ

Министры иностранных дел Украины и Германии Дмитрий Кулеба и Гайко Маас возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину.

Глава немецкого МИД находится в Украине с рабочим визитом, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Начался визит федерального министра иностранных дел Германии Гайко Мааса в Киев. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с немецким коллегой возложили цветы к Стене памяти павших за Украину ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас идут переговоры глав внешнеполитических ведомств.

По результатам встречи министры проведут совместную пресс-конференцию.

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Стена памяти павших за Украину — стена Михайловского Златоверхого монастыря вдоль улицы Трехсвятительской недалеко от Михайловской площади. На 11-ти частях Стены памяти размещены фотографии и информация о более 4000 погибших военнослужащих Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, сотрудников Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и Национальной полиции, а также добровольцев.

24 августа отмечается День Независимости Украины.

По материалам: ukrinform.ru