Марш Независимости проходит в Киеве

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24.08.2020 12:42

Укринформ

Марш Независимости с участием ветеранов АТО / ООС, общественных активистов начался в центре Киева.

Как сообщает корреспондент Укринформа, многотысячная колонна стартовала шествием от красного корпуса университета им. Шевченко.

Люди скандируют "Спасибо!", "Герои не умирают!". Участников марша на улицах приветствуют киевляне.

Во главе колонны несут портреты погибших в войне на Донбассе.

Некоторые военные — на инвалидных колясках.

Отдельной колонной идут активисты под лозунгом "#Free" — "Завоюем Волю — восстановим Право". Они хотят привлечь внимание к Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко, Яне Дугарь — фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Участники этой колонны одеты в футболки с портретами фигурантов этого дела.

Есть также колонна крымчан, они идут с государственными флагами Украины.

Отдельно идет колонна женского ветеранского движения.

Марш защитников Украины в Киеве / Фото: Владимир Тарасов и Павел Багмут, Укринформ

Многие из участников марша идут с цветами.

Люди идут с соблюдением дистанции — на расстоянии вытянутой руки.

На Марше дежурят полиция, полиция диалога, медицинские бригады

Шествие планируется провести до 13.30. Кроме того, с 14.00 до 17.30 планируется вече на Майдане Независимости, а с 17.00 будет проводиться акция "Патриотическое слово".

Ожидается, что колонна пройдет по Крещатику до Майдана Незалежности.

Участники шествия также должны почтить погибших героев возле Стены Памяти в Свято-Михайловском Златоверхом соборе на Михайловской площади.

Марш Независимости, или марш защитников Отечества проводится в Украине второй раз на День Независимости.

В понедельник, 24 августа, украинцы отмечают День Независимости. Этот день отмечается ежегодно 24 августа в честь принятия Верховной Радой УССР в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины — политико-правового документа, который засвидетельствовал новый статус Украинского государства.

По материалам: ukrinform.ru