Марш Независимости завершился, в центре столицы продолжаются празднования

Общество
Таисия Слепцова0
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Марш Независимости завершился, в центре столицы продолжаются празднования

Марш Независимости завершился, в центре столицы продолжаются празднования

24.08.2020 17:24

Укринформ

Участники многотысячного Марша Независимости завершили шествие, разошлись с организованной колонны по Европейской площади и вдоль Крещатика. 

Часть людей продолжает празднование в центре Киева, а часть пошла в направлении станций метро, ​​сообщает корреспондент Укринформа.

Сейчас на Европейской площади с участием около нескольких сотен проходит концерт, на Майдане Независимости людей развлекают с выступлениями козаки, некоторые собираются в группы и исполняют украинские песни, однако большинство граждан просто прогуливается.

Преимущественно люди одеты в вышиванки или военные костюмы, имеют другую национальную символику.

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Участники марша, которые после шествия проводили митинг у Офиса Президента с требованием освобождения подозреваемых об убийстве Павла Шеремета, также разошлись, на Банковой остались дежурить правоохранители.

После марша часть его активистов двинулись к зданию посольства Беларуси.

Ситуация в центре Киева сейчас спокойная, на прилегающих к Крещатику улицах дежурят автомобили "скорой" и пожарные.

Как сообщал Укринформ, Марш Независимости с участием ветеранов АТО / ООС, общественных активистов начался в столице возле красного корпуса университета им. Шевченко о 11:00.

По материалам: ukrinform.ru


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