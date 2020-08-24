Мир поздравляет Украину с 29-й годовщиной Независимости
Мир поздравляет Украину с 29-й годовщиной Независимости
Видео
24.08.2020 12:08
Укринформ
Дипломатические учреждения различных стран и знаменитости поздравляют Украину с 29-й годовщиной Независимости.
Посольство Азербайджана в Украине подготовило видеоролик к празднику.
Грузинские знаменитости поздравили украинцев с Днем Независимости.
Посольство Великобритании поздравило украинцев с 29-й годовщиной независимости
Посольство Великої Британії вітає українців з 29-ю річницею незалежності!
🇬🇧🇺🇦#ДеньНезалежності #IndependenceDay #UKinUkraine pic.twitter.com/idsVR8ueG0
— UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) August 21, 2020
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Представительство НАТО в Украине и Центр информации НАТО поздравляют с Днем Независимости Украины!
В понедельник, 24 августа, украинцы отмечают День Независимости. Этот день отмечается ежегодно 24 августа в честь принятия Верховной Радой УССР в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины — политико-правового документа, который показал новый статус Украинского государства.
По материалам: ukrinform.ru