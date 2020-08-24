На Банковой активисты требовали освободить подозреваемых по делу об убийстве Шеремета

Общество
Таисия Слепцова0
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На Банковой активисты требовали освободить подозреваемых по делу об убийстве Шеремета

На Банковой активисты требовали освободить подозреваемых по делу об убийстве Шеремета

Фото

24.08.2020 15:22

Укринформ

Часть участников Марша Независимости пришли под Офис Президента и требовали освободить всех подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как сообщает корреспондент Укринформа, несколько митигующих собрались на площади перед зданием ОП. Перед входом в него участники акции держат баннер Free Dr Kuzmenko, Free Dugar.

На Банковой активисты требовали освободить подозреваемых по делу об убийстве Шеремета

Акция под Офисом Президента / Фото: Геннадий Минченко, Укринформ

На Банковой активисты требовали освободить подозреваемых по делу об убийстве Шеремета

На Банковой активисты требовали освободить подозреваемых по делу об убийстве Шеремета

На Банковой активисты требовали освободить подозреваемых по делу об убийстве Шеремета

На Банковой активисты требовали освободить подозреваемых по делу об убийстве Шеремета

На Банковой активисты требовали освободить подозреваемых по делу об убийстве Шеремета

На Банковой активисты требовали освободить подозреваемых по делу об убийстве Шеремета

На Банковой активисты требовали освободить подозреваемых по делу об убийстве Шеремета

На Банковой активисты требовали освободить подозреваемых по делу об убийстве Шеремета

На Банковой активисты требовали освободить подозреваемых по делу об убийстве Шеремета

На Банковой активисты требовали освободить подозреваемых по делу об убийстве Шеремета

На Банковой активисты требовали освободить подозреваемых по делу об убийстве Шеремета

На Банковой активисты требовали освободить подозреваемых по делу об убийстве Шеремета

На Банковой активисты требовали освободить подозреваемых по делу об убийстве Шеремета

На Банковой активисты требовали освободить подозреваемых по делу об убийстве Шеремета

На Банковой активисты требовали освободить подозреваемых по делу об убийстве Шеремета

На Банковой активисты требовали освободить подозреваемых по делу об убийстве Шеремета

На Банковой активисты требовали освободить подозреваемых по делу об убийстве Шеремета

На акции много государственных флагов, а также знамен с патриотической символикой. Люди одеты преимущественно в милитари-одежду, другие — в вышиванках.

После окончания акции ее участники планируют идти к Офису Генерального прокурора, где намерены провести ночь накануне судебного заседания по делу Шеремета.

Как сообщал Укринформ, в Киеве состоялся многотысячный Марш Независимости, на котором шла и колонна "#Free" — "Завоюем Волю — восстановим Право". Ее цель — привлечь внимание к подозреваемым в деле об убийстве Шеремета: ветерану Андрею Антоненко, врачу Юлии Кузьменко и медсестре Яне Дугарь.

Читайте также: Ветераны и активисты собираются в Киеве на Марш независимости

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

11 августа Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Юлии Кузьменко на круглосуточный домашний арест. Андрей Антоненко на сегодняшний день остается в СИЗО.

18 августа Антоненко и Кузьменко вручили обвинительные акты, а обвинительный акт в отно шении Дугарь остался у прокурора.

Суд проведет подготовительное заседание по этому делу 25 августа.

По материалам: ukrinform.ru


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