На Банковой активисты требовали освободить подозреваемых по делу об убийстве Шеремета

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24.08.2020 15:22

Укринформ

Часть участников Марша Независимости пришли под Офис Президента и требовали освободить всех подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как сообщает корреспондент Укринформа, несколько митигующих собрались на площади перед зданием ОП. Перед входом в него участники акции держат баннер Free Dr Kuzmenko, Free Dugar.

Акция под Офисом Президента / Фото: Геннадий Минченко, Укринформ

На акции много государственных флагов, а также знамен с патриотической символикой. Люди одеты преимущественно в милитари-одежду, другие — в вышиванках.

После окончания акции ее участники планируют идти к Офису Генерального прокурора, где намерены провести ночь накануне судебного заседания по делу Шеремета.

Как сообщал Укринформ, в Киеве состоялся многотысячный Марш Независимости, на котором шла и колонна "#Free" — "Завоюем Волю — восстановим Право". Ее цель — привлечь внимание к подозреваемым в деле об убийстве Шеремета: ветерану Андрею Антоненко, врачу Юлии Кузьменко и медсестре Яне Дугарь.

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Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

11 августа Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Юлии Кузьменко на круглосуточный домашний арест. Андрей Антоненко на сегодняшний день остается в СИЗО.

18 августа Антоненко и Кузьменко вручили обвинительные акты, а обвинительный акт в отно шении Дугарь остался у прокурора.

Суд проведет подготовительное заседание по этому делу 25 августа.

По материалам: ukrinform.ru