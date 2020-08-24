На Софийской площади начались торжества по случаю Дня Независимости
На Софийской площади начались торжества по случаю Дня Независимости
Онлайн
24.08.2020 09:20
Укринформ
Президент Владимир Зеленский с супругой прибыли на Софийскую площадь, где началась торжественная церемония празднования Дня Независимости.
Как сообщает корреспондент Укринформа, здесь глава государства обратится к украинцам с речью.
На площади выстроены представители разных родов войск.
Софиевская площадь в Киеве / Фото: Геннадий Минченко, Укринформ
По материалам: ukrinform.ru