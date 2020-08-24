На Софийской площади начались торжества по случаю Дня Независимости

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24.08.2020 09:20

Укринформ

Президент Владимир Зеленский с супругой прибыли на Софийскую площадь, где началась торжественная церемония празднования Дня Независимости.

Как сообщает корреспондент Укринформа, здесь глава государства обратится к украинцам с речью.

На площади выстроены представители разных родов войск.

Софиевская площадь в Киеве / Фото: Геннадий Минченко, Укринформ

По материалам: ukrinform.ru