На Софийской площади начались торжества по случаю Дня Независимости

Общество
Таисия Слепцова0
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На Софийской площади начались торжества по случаю Дня Независимости

На Софийской площади начались торжества по случаю Дня Независимости

Онлайн

24.08.2020 09:20

Укринформ

Президент Владимир Зеленский с супругой прибыли на Софийскую площадь, где началась торжественная церемония празднования Дня Независимости.

Как сообщает корреспондент Укринформа, здесь глава государства обратится к украинцам с речью.

На площади выстроены представители разных родов войск.

На Софийской площади начались торжества по случаю Дня Независимости

Софиевская площадь в Киеве / Фото: Геннадий Минченко, Укринформ

На Софийской площади начались торжества по случаю Дня Независимости

На Софийской площади начались торжества по случаю Дня Независимости

На Софийской площади начались торжества по случаю Дня Независимости

На Софийской площади начались торжества по случаю Дня Независимости

На Софийской площади начались торжества по случаю Дня Независимости

На Софийской площади начались торжества по случаю Дня Независимости

На Софийской площади начались торжества по случаю Дня Независимости

На Софийской площади начались торжества по случаю Дня Независимости

На Софийской площади начались торжества по случаю Дня Независимости

На Софийской площади начались торжества по случаю Дня Независимости

На Софийской площади начались торжества по случаю Дня Независимости

На Софийской площади начались торжества по случаю Дня Независимости

На Софийской площади начались торжества по случаю Дня Независимости

На Софийской площади начались торжества по случаю Дня Независимости

По материалам: ukrinform.ru


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