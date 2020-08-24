Новая индексация пенсий в Украине: стало известно, какие выплаты ожидают украинцев в 2021

Стало известно о том, что Украину ожидает очередная индексация пенсий, которая случится уже достаточно скоро. Ожидается, что она произойдет в марте 2021 года. Ее перерасчет будет составлять около 15%.

Об этой информации сообщил портал Finance.UA, передает «НБН».

Отмечается, что ПФУ будет повышать расчетный размер пенсий, а не сумму, которую получают украинцы. Именно поэтому речь может пойти о надбавках за сверхстаж или к уровню прожиточного минимума. То же самое касается наличия полноценного стажа.

Известно при этом, что повышение будет составлять примерно 15%. Так, к примеру, если человек имел расчетный размер пенсии в размере 2400 гривен, то после марта 2021 года ему уже будет начисляться 2760.

В ПФУ говорят о том, что первичный показатель устаревает каждый год. Заработные платы растут куда быстрее, чем повышаются пенсии.

«Такая тенденция приводит к тому, что «старые» пенсионеры с каждым годом беднеют, а «новые» с подобным уровнем зарплат и стажем выходят на долгожданный отдых, получая при этом суммы намного больше», — сообщили эксперты.

Дабы исправить существующую проблему, еще до Зеленского решили каждый год уровень средней заработной платы за три года в формуле повышать на коэффициент.

Напомним, мир на Донбассе только при определенных условиях – Зеленский сообщил, что должны сделать «Л/ДНР».