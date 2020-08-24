Под Офисом генпрокурора активисты устанавливают палатки

Общество
Таисия Слепцова0
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Под Офисом генпрокурора активисты устанавливают палатки

Под Офисом генпрокурора активисты устанавливают палатки

Фото

24.08.2020 19:19

Укринформ

В Киеве около сотни активистов пришли в понедельник вечером под Офис генпрокурора с требованием освободить фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. 

Как передает корреспондент Укринформа, участники акции намерены остаться на ночь, уже установлены две палатки.

Также некоторые разместился на карематах просто под открытым небом.

Здание Офиса генпрокурора охраняют правоохранители.

Под Офисом генпрокурора активисты устанавливают палатки

Палаточный городок возле Генпрокуратуры / Фото: Геннадий Минченко, Укринформ

Под Офисом генпрокурора активисты устанавливают палатки

Под Офисом генпрокурора активисты устанавливают палатки

Под Офисом генпрокурора активисты устанавливают палатки

Под Офисом генпрокурора активисты устанавливают палатки

Под Офисом генпрокурора активисты устанавливают палатки

Под Офисом генпрокурора активисты устанавливают палатки

Под Офисом генпрокурора активисты устанавливают палатки

Под Офисом генпрокурора активисты устанавливают палатки

По материалам: ukrinform.ru


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