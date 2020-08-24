Под Офисом генпрокурора активисты устанавливают палатки

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24.08.2020 19:19

Укринформ

В Киеве около сотни активистов пришли в понедельник вечером под Офис генпрокурора с требованием освободить фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент Укринформа, участники акции намерены остаться на ночь, уже установлены две палатки.

Также некоторые разместился на карематах просто под открытым небом.

Здание Офиса генпрокурора охраняют правоохранители.

Палаточный городок возле Генпрокуратуры / Фото: Геннадий Минченко, Укринформ

По материалам: ukrinform.ru