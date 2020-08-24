Посол Украины в Нидерландах поздравил украинцев с Днем Независимости

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24.08.2020 19:50

Укринформ

Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов в видеообращении поздравил с Днем Независимости Украины.

Видеопоздравление было записано около Дворца мира, в котором заседает Международный суд ООН и и Постоянная палата третейского суда (ППТС), сообщает корреспондент Укринформа в Гааге.

"Украина пережила все вызовы и движется вперед. Посольство Украины в Нидерландах вносит свой вклад в дружеские отношения и торгово-экономическое сотрудничество между Украиной и Нидерландами и защищает интересы Украины в международных судах, расположенных в Гааге ", — отметил Ченцов.

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А еще он подчеркнул, что "наша сила в нашем единстве".

Как сообщал Укринформ, 24 августа, украинцы отмечают День Независимости. Этот день отмечается ежегодно 24 августа в честь принятия Верховной Радой УССР в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины — политико-правового документа, который засвидетельствовал новый статус Украинского государства.

фото: Ирина Драбок

По материалам: ukrinform.ru